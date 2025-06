G7, comunicato congiunto dei leader chiede de-escalation in Medio Oriente

l G7 canadese riserva quindi una nuova sorpresa, dopo la partenza anticipata di Donald Trump per l'escalation in Medio Oriente. I leader, aggiustando il linguaggio della bozza, sono riusciti infatti a convincere il presidente americano a firmare una "dichiarazione sui recenti sviluppi tra Israele e Iran", dopo il suo iniziale rifiuto. Nella premessa i sette ribadiscono il loro "impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente" e affermano in questo contesto che "Israele ha il diritto di difendersi", confermando il loro "sostegno alla sicurezza di Israele" ma affermando "anche l'importanza della protezione dei civili".