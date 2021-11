Giornata Nazionale delle Cure Palliative, Vidas lancia la campagna di sensibilizzazione #datemiunmantello

In occasione della Giornata Nazionale delle Cure Palliative (11 novembre), l'associazione Vidas lancia #datemiunmantello, la campagna di sensibilizzazione per sostenere le équipe professionali impegnate a fornire a pazienti con malattie inguaribili e ai loro cari le cure necessarie. Dalla brand advisor al medico, dalla fashion designer all'avvocato fino alla stylist e al direttore sanitario: i protagonisti dell'iniziativa (che indossano un mantello disegnato per l'avvenimento) sono stati fotografi da Pasquale Abbattista e Alvaro Beamud Cortes.

L'iniziativa di sensibilizzazione ha un hashtag musicale: #datemiunmantello. Il mantello evoca protezione, sicurezza, ma anche un senso più o meno temporaneo di "essere comunità" in nome del ricevere e offrire aiuto, assistenza e calore: stare tutti insieme sotto il mantello significa esserci, situarsi nel qui e ora dello spazio e del tempo.

Équipe multidisciplinari composte da professionisti esperti in cure palliative - medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, operatori d'igiene, fisioterapisti, educatori, dietista, terapista occupazionale, logopedista, farmacisti, integrate da volontari selezionati -, entrano in relazione diretta con il paziente e diventano parte del suo nucleo familiare: nei fatti, si trasformano in componenti di una famiglia allargata che accompagna, allevia, crea un'atmosfera d'amore e affetto. Fondamentale è esercitare l'empatia, per garantire un canale di comunicazione intimo che renda più efficace il percorso terapeutico.

Ma identificare i bisogni non è semplice. È facile individuare le esigenze biologiche, però c'è anche molto altro. Bisogni relazionali, affettivi, spirituali, cognitivi. Per Vidas il linguaggio del corpo e il tocco (la carezza, l'abbraccio), oltre alla capacità di ascolto dei bisogni del paziente e dei suoi cari, sono parte integrante della terapia. L'allegoria del mantello diventa ancora più calzante se pensiamo alla sua etimologia, pallium, che è alla base del termine "palliativo".

Le foto - Le foto vogliono costituire un invito a seguire l'esempio dei protagonisti della campagna, anche nel mondo dei social dove in occasione dell'11 novembre, Giornata Nazionale delle Cure Palliative, verranno condivisi foto e video con il mantello rosso Vidas. L'hashtag della campagna #datemiunmantello servirà a diffondere il messaggio "perché aderisco alla campagna Vidas e cosa significa per me prendersi cura di qualcuno".