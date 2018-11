Italiani, troppo alcol tra gli under 15

A dover fronteggiare l'emergenza dei chili di troppo sono soprattutto gli uomini: il 45,5% di loro risulta in sovrappeso rispetto al 26,8 (27,6% nel 2010) delle donne. E' obeso il 10,7% (era l'11,1% nel 2010) degli uomini e il 9,4% (9,6% nel 2010) delle donne. In media, è fuori forma più di un terzo della popolazione adulta e affronta l'obesità un italiano su dieci. Ma le difficoltà a tenere il peso sotto controllo, rimangono forti delle regioni del Mezzogiorno, ma stanno aumentando nel Nord Italia, con il Nord-Ovest che registra un +2,4% di persone con eccesso ponderale e il Nord-Est che vede un aumento consistente delle persone obese.La pigrizia, invece, è un vizio tutto femminile, visto che la quota di sedentari è maggiore tra le donne attestandosi 44,4% contro il 35% maschile.Diminuiscono invece i fumatori, e l'Emilia Romagna è la terra degli "ex" con il 27,3% che ha abbandonato il tabagismo per sempre contro una media nazionale del 23,4%.Diminuisce anche chi ama gli alcolici (i non consumatori sono aumentati del 3,3%) ma a preoccupare sono i comportamenti a rischio soprattutto dei più giovani visto che oltre 300 mila minori tra gli 11 e i 15 anni di età usano l'alcol secondo modalità rischiose e fonte di danni per la salute, mentre è in continuo aumento il binge drinking