Quando i Dirotta su Cuba si esibirono al Festivalbar nel 1995

Ricordati dal grande pubblico per il singolo "Gelosia", i Dirotta su Cuba nel 1995 si sono esibiti anche sul palco del Festivalbar. Il concorso musicale estivo andato in onda, per anni, su Italia 1. In quell'occasione il gruppo cantò il brano "Liberi di, Libera da".

Nati a Firenze nel 1989, i Dirotta su Cuba sono un gruppo musicale italiano fondato da Rossano Gentili e Stefano De Donato. Ai due, l'anno successivo, si è aggiunta la cantante Simona Bencini. Il trio nel 1997 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con "E' andata così". Nel 2002 uno dei membri della band, De Donato, ha abbandonato il gruppo. Un addio seguito da quello della cantante Bencini per intraprendere la carriera da solista, per poi ritornare nella band qualche anno dopo.

A seguito di un periodo di assenza durato 12 anni, i Dirotta su Cuba sono riapparsi con un nuovo progetto discografico. E' recente l'uscita di "Good Things", il loro primo brano in inglese. Mentre risale al 6 settembre di quest'anno l'ultima canzone: "Nothing Is Impossible".