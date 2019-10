Quando Eros Ramazzotti si esibì ai "Telegatti" nel 1990

Alzi la mano chi non ha provato almeno una volta a intonare un brano di Eros Ramazzotti. Lunedì 28 ottobre il cantautore romano festeggia 56 anni, molti dei quali dei quali vissuti in vetta alle classifiche musicali italiane e non solo.

Da "Terra promessa" a "Più bella cosa", da "Fuoco nel fuoco" a "Dove c'è musica", impossibile riassumere in poche righe tutti i suoi brani che nel corso degli anni hanno accompagnato intere generazioni, facendo leva sulla capacità di restare sempre al passo con i tempi, con le mode e con i cambiamenti musicali e non solo.

Nel giorno del suo 56esimo compleanno, riviviamo dunque l'esibizione ai Telegatti del 1990, quando presentò "Se bastasse una canzone". Si tratta del primo singolo estratto dall'album "In ogni senso", l'album con il quale riuscì ad affermarsi anche all'estero.