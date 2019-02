Eros Ramazzotti inarrestabile: oltre 90 concerti per il suo tour internazionale

Il 17 febbraio da Monaco di Baviera partirà il tour "Vita ce n'è World Tour" di Eros Ramazzotti , oltre 90 concerti con appuntamenti in più di 30 Paesi tra Europa, Russia, Nord e Sud America, per cui sono già stati venduti oltre 300 mila biglietti. Intanto sabato 9 febbraio è atteso a Sanremo per il gran finale insieme a Luis Fonsi , la star di "Despasito", che duetta con lui nel brano "Per le strade una canzone" , contenuto nel suo nuovo album.

Sarà un'impresa live quella in cui si imbarcherà Eros e che porterà nelle arene più prestigiose del mondo, oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in 35 anni di carriera, le canzoni del nuovo album "Vita ce n'è" uscito a novembre in 100 paesi in lingua italiana e spagnola. L’album è certificato disco di platino dopo aver debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana, essere entrato al numero 1 anche delle classifiche di vendita di Austria e Svizzera ed essersi posizionato al #5 in Belgio, #6 in Spagna e al #7 in Germania.



L’artista italiano ha aggiunto una data a Lubiana (SLO) il 23 novembre all’Arena Stozice e 6 nuove date in Italia, oltre a quelle già annunciate e agli speciali appuntamenti all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina: il 26 novembre al Palaonda di Bolzano, il 29 al RDS Stadium di Rimini, il 3 dicembre al Pala Prometeo di Ancona, il 6 al PalaSele di Eboli, il 14 al Mandela Forum di Firenze e il 17 al PalaModigliani di Livorno.