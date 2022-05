Ue, Draghi: "Necessario prima di tutto un coordinamento della difesa"

L'Europa "ha bisogno prima di tutto di un coordinamento nella difesa".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, sottolineando che "questo

comporterà anche un coordinamento della politica estera, di difesa nella logistica. Dire che lo si farà in modo integrativo agli Stati Uniti non è del tutto vero. Noi spendiamo in modo diverso dalla Russia, più del triplo, e il coordinamento potrebbe riguardare anche la produzione delle armi".