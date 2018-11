"Lasceremo che l'Italia faccia le sue valutazioni tenendo ben presente la necessità di non perdere i finanziamenti Ue", ha chiarito il ministro d'Oltralpe dopo il vertice, precisando appunto che "Toninelli ha ribadito la volontà del governo italiano di condurre studi economici su questo progetto. Anche in Francia abbiamo avuto una riflessione sul nostro programma di infrastrutture, anche se abbiamo riaffermato la volontà di rispettare i Trattati internazionali. Credo sia così anche per l'Italia".



Toninelli: "Condivideremo l'analisi con gli esperti francesi" - "Ho rappresentato la volontà, già più volte manifestata, di condividere con esperti francesi gli esiti preliminari dell'analisi che stiamo svolgendo, per sottoporla successivamente all'ulteriore e definitiva validazione da parte di studiosi internazionali - ha spiegato ancora Toninelli -. Il ministro Borne ha concordato sull'idea che, in vista di questo comune obiettivo, sia necessario rinviare la pubblicazione dei bandi di Telt per il tunnel di base, prevista entro dicembre. L'intesa con la Francia sul congelamento delle gare sarà esaminata assieme alla Commissione Ue per non pregiudicare gli accordi internazionali".



Appendino: ok confronto con i Sì Tav - Intanto il sindaco Chiara Appendino dice che aprirà il confronto con i Sì Tav, mentre Salvini ha fatto sapere di essere favorevole alla conclusione dei lavori. A settembre dovevano partire i bandi per assegnare 5 miliardi di euro di lavori per proseguire la Torino-Lione ma Toninelli aveva chiesto un rinvio e all'epoca la richiesta era stata accettata dalla Francia perché l'Italia stava affrontando l'emergenza del ponte Morandi.