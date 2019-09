Strappo Pd, Salvini: "Che pena Renzi, cosa non si fa per la poltrona" | Di Maio: "E' una questione solo Dem"

"Prima incassa posti e ministeri, poi fonda un 'nuovo' partito per combattere Salvini. Che pena, cosa non si fa per salvare la poltrona...". Così Matteo Salvini su Twitter dopo la scissione dal Pd annunciata da Matteo Renzi . "Il tempo è galantuomo, gli italiani puniranno questi venduti", ha quindi aggiunto il leader della Lega.

Di Maio: "Renzi? Questione del Pd, non è un problema" - "Nessuna sorpresa. Di certo per noi non rappresenta un problema, anche perché le dinamiche di partito non ci sono mai interessate. Lavoriamo per gli italiani, solo a loro dobbiamo dare risposte". Così il leader del M5s, Luigi Di Maio, ha commentato la scissione dei renziani. "Ogni singolo eletto del M5s ha un solo obiettivo, risolvere le problematiche dei cittadini. E ora che il governo è al completo dobbiamo lavorare con serietà e determinazione e portare a casa altre importanti misure per il Paese come il taglio dei parlamentari".