Strage di migranti e la linea dura di Salvini | Casellati: "Mediterraneo non sia fossa comune"

Casellati: "Il Mediterraneo non sia una fossa comune" - "Non possiamo rassegnarci ad accettare la morte di tanti poveri innocenti. Il Mediterraneo deve essere un mare di pace, non una fossa comune", dichiarato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.



Tajani: "Approvare piano del Parlamento Ue per fermare i viaggi della morte" - "Non possiamo restare indifferenti davanti alla morte di 170 uomini, donne e bambini! C'è un piano del Parlamento europeo per fermare i viaggi della morte e ridistribuire i richiedenti asilo. Il mio appello agli Stati Ue perché lo approvino subito", scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.



Durissimo il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il quale parla di "genocidio" e rivolgendosi a Salvini dice: "Si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva". Il numero uno del Viminale risponde: "Mi paragona ai criminali nazisti. Non ho parole. I suoi insulti per me sono medaglie".



Il senatore e ufficiale delle capitanerie Gregorio De Falco, invece, invoca chiarezza: "Spero che la Marina militare e la Guardia Costiera ci forniscano ogni ragguaglio della situazione" e ricorda che "esistono obblighi di soccorso derivanti sia da norme di diritto internazionale che interno, oltre al buon senso". Per il presidente di Libera e Gruppo Abele, Luigi Ciotti, questi "sono morti che devono pesare sulle coscienze di tutti".



Salvini: "Mai complice degli scafisti" - "Io non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani, che con i loro guadagni investono in armi e droga, e delle Ong che non rispettano regole e ordini. Quanto a certi sindaci e governatori di Pd e sinistra anziché denunciare la presunta violazione dei 'diritti dei clandestini', dovrebbero occuparsi del lavoro e del benessere dei loro cittadini, visto che sono gli italiani a pagare loro lo stipendio. Sbaglio?", scrive su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.