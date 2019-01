Silvio Berlusconi: "Saranno i fatti a separare Salvini e Di Maio"

"Oggi l'Italia è governata da chi ha preso i voti perché rappresentava qualcosa di nuovo, gli italiani erano stanchi di governi non eletti". Queste le parole del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Cagliari in occasione delle elezioni regionali della Sardegna previste per il prossimo 24 febbraio. "Però gli italiani hanno capito", continua, "che le persone elette non sono in grado di rappresentare un governo affidabile. Non hanno alcuna preparazione o competenza, non sanno nulla di nulla. Di fronte ai problemi danno risposte, ma non sono mai adeguate". Poi aggiunge: "Questo governo è una maionese impazzita. E' il caos più totale". Sull'allenza Salvini-Di Maio sottolinea: "Saranno i fatti a dividerli".

La candidatura alle europee - Sui provvedimenti presi dal governo il leader di Forza Italia non si esprime: "Voglio starne fuori. Guardo al futuro dell'Italia, dell'Europa e del mondo. Proprio per questo ho sentito dentro di me, alla mia bella età, la responsabilità di candidarmi alle elezioni europee per far venir meno quella mancanza di pensiero profondo che purtroppo c'è in Europa e per porre dei temi di cambiamento indispensabili".



"Il governo gialloverde presto finirà" - "Il centrodestra non è finito". spiega Berlusconi, "rappresenta quella parte di politica con i valori e le aspirazioni della democrazia occidentale. Il problema è che la Lega ha creduto di trovare un accoglienza e un modo di lavorare diversi con i 5 Stelle, ma non è stato così. Io ho parlato con molti parlamentari della Lega e sono tutti consapevoli che non si può andare avanti così, questo governo deve finire. Lega e Cinque Stelle hanno posizioni completamente opposte su tutto. Ora hanno trovato un accordo su reddito di cittadinanza e quota 100 perchè erano stati i punti più importanti della campagna elettorale".