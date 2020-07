Scuola, Azzolina "difende" bando per nuovi banchi: "Un investimento"

"Penso che si stia trattando la questione con molta superficialità". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, dopo il dibattito scoppiato per l'annuncio del bando di acquisto per i nuovi banchi. "Ce ne sono di diverse tipologie, chiaramente dipende dall'età degli studenti. I mono-banchi sono per gli studenti più grandi e sono già utilizzati in tantissime scuole italiane, quelle più innovative. Sono un investimento", ha spiegato.