Scintille a “Dritto e Rovescio”, Salvini a Vauro: “Hai mangiato pesante, fatti curare”

Duro botta e risposta tra Vauro Senesi e Matteo Salvini a “Dritto e Rovescio”. A scatenarlo, una provocazione del leader della Lega in collegamento dalla Festa della Zucca: “Stavo mangiando pane e salame finché non verrà messo fuori legge per rispetto di chi sbarca domani”.

“Faccio presente – ha subito replicato il vignettista - che anche gli ebrei non mangiano salumi e maiale e che oggi la Lega, con una signora ebrea scampata da Auschwitz, non ha fatto una bella figura. Consiglierei a Salvini una certa cautela nell’offendere le religioni altrui”.

“Il signore che avete lì ha mangiato pesante, portategli una camomilla, un Alka-Seltzer, un Maloox, rilassati”, ha ribattuto il leader del Carroccio. “Significa essere antisemiti – si chiede poi Salvini - se si mangia pane e salame? Fatti curare da uno bravo”.

“No assolutamente – replica l’ospite in studio – significa essere razzisti quando si sbeffeggiano religioni altrui”.