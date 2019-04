Roma, Lega: "No a regali milionari, chi ha sbagliato paghi"

I capigruppo della Lega in Senato e alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, hanno dedicato parole dure agli "amministratori incapaci" del Comune di Roma: "Non ci sarà alcun regalo milionario per coprirli". I due parlamentari hanno sottolineato che "migliaia di altri Comuni italiani hanno gli stessi problemi e identici diritti. Roma è una città bellissima da troppo tempo trascurata e abbandonata: chi ha sbagliato paghi".