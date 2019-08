Ripartenza M5s-Pd, Conte toglie dal tavolo Di Maio al Viminale: "Mai chiesto" | Dem: "Passi avanti, niente veti" | Iniziate le consultazioni

"Luigi in primis e tutto il M5s stanno lavorando per il bene del Paese. Accordarsi col Pd? Non è semplice e ve lo dice chi ha condotto in prima linea la battaglia per salvare la Costituzione dall'attacco di Renzi. Ma oggi la situazione è diversa. Siamo di fronte a un bivio. Da una parte c'è il rischio dell'abisso per l'Italia. Dall'altra parte la possibilità di scrivere a quattro mani un accordo con il Pd di Zingaretti, in cui le parti, pur radicalmente diverse, possano vincolarsi ai punti in esso contemplati". Lo ha affermato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su Facebook.