Renzi: "Nuovo accordo possibile, numeri Senato lo dimostrano"

"Non darò alibi a nessuno per fare saltare l'accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile". Lo ha detto Matteo Renzi, in riferimento al voto in Senato (dove si ipotizza una maggioranza "alternativa") per decidere i tempi della mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. "Contro la deriva del Papeete c'è la democrazia parlamentare", ha spiegato Renzi.