Razzismo, a Stasera Italia sfogo Palombelli: "Mio figlio di colore ha paura, si sente visto in modo diverso"

A Stasera Italia, in onda su Rete 4, si discute del decreto sicurezza promosso dal ministro dell'Interno Matteo Salvini: si pensa che il clima, anziché alleggerirsi, possa farsi ancora più pesante di quanto già non sia e Barbara Palombelli si lascia andare in diretta a una confessione: "Io ho un figlio di colore e come mamma soffro quando mi dice che negli ultimi tempi, sulla metropolitana, sente che le persone lo guardano in modo diverso. Mi spezza il cuore anche come cittadina, perché ho cercato di crescere mio figlio secondo modelli di vita sani e giusti, eppure adesso sento di fare molta fatica." D'accordo con lei Rita Dalla Chiesa, ospite della trasmissione, che aggiunge di avere paura della situazione attuale perché "noi italiani non siamo così, noi siamo accoglienti".