Ecco cosa prevede il decreto sicurezza

ImmigrazioneL'articolo 1 modifica parti del "Testo unico" sull'immigrazione e la condizione dello straniero del 1998. In particolare, abroga il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che poteva essere concesso per due anni "per seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano" e permetteva di accedere al mercato del lavoro, al servizio sanitario nazionale e all'assistenza sociale. Il decreto lo sostituisce con sei tipologie più specifiche: vittime di tratta o di sfruttamento, violenza domestica, per cure mediche, per calamità nel Paese d'origine e per atti di particolare valore civile.



L'articolo 2 aumenta il tempo massimo di permanenza degli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri da 90 a 180 giorni. Contestualmente, dispone anche la "costruzione" di nuovi centri entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto e il "completamento, adeguamento e ristrutturazione" di quelli esistenti. Inoltre, in caso di sovraffollamento nei Cpr i migranti in attesa di identificazione possono essere trattenuti in "strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'autorità di Pubblica Sicurezza" (art.4).



Per potenziare le attività di rimpatrio, l'articolo 6 del decreto stanzia 500.000 euro per il 2018, 1,5 milioni per il 2019 e ancora 1,5 milioni per il 2020.



L'articolo 7 amplia il ventaglio di reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il rifiuto o la revoca dello status di rifugiato. Tra questi figurano l'omicidio, la rapina, l'estorsione, la violenza a pubblico ufficiale, la mutilazione degli organi genitali, il furto generico e quello in abitazione, entrambi aggravati dal possesso di armi o narcotici, la riduzione in schiavitù, violenza sessuale e il sequestro di persona. Anche l'articolo successivo aggiunge una disposizione per la revoca dello status: il rientro nel Paese d'origine del rifugiato, “in quanto indice del cambiamento delle circostanze" che lo hanno costretto a emigrare.



Uno degli articoli più discussi è il decimo, in base al quale il richiedente asilo che subisce una condanna in primo grado per un reato che prevederebbe la revoca dello status di rifugiato venga convocato da una commissione territoriale e riceva una risposta immediata. Nel caso di allontanamento, le autorità devono espellerlo prima degli altri gradi di giudizio.



Lo Sprar viene depotenziato. L'articolo 12 determina che il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati includa solo i titolari di protezione internazionale (non quelli che la stanno richiedendo) e i minori non accompagnati. Gli altri troveranno accoglienza solo nei centri a essi dedicati (i Cara). Inoltre, viene sancito l'obbligo di trasparenza per le cooperative sociali che si occupano di accoglienza: devono pubblicare una volta ogni tre mesi sui propri siti l'elenco dei soggetti da loro finanziati.



Per quanto riguarda la cittadinanza, l'articolo 14 ne prevede la revoca in caso di condanna definitiva per reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale. E' raddoppiato (da 2 a 4 anni) il tempo per la concessione della cittadinanza per matrimonio o residenza. Inoltre, con un emendamento approvato in Commissione, è stato aggiunto il requisito della conoscenza della lingua italiana al livello B1.