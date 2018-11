Dl sicurezza, ok dal Senato con 163 sì: il testo passa ora alla Camera | Cinque "dissidenti" tra le fila M5s

Dl sicurezza approvato in Senato, la protesta del Pd: "Ora più clandestini" Ansa 1 di 3 Ansa 2 di 3 Ansa 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Voglio in galera corrotti e corruttori, è una riforma intelligente. E lo vogliamo io, Di Maio e Bonafede", ha sottolineato Salvini. E ha aggiunto: "Non ci sarà problema a risolvere tutte le questioni su giustizia, Manovra, legge di bilancio e autonomia. Si rassegnino gli sciacalli. Non abbiamo date di scadenza, non siamo al mercato e con Di Maio troveremo un accordo sicuramente". Quella sul decreto sicurezza è della prima fiducia su un provvedimento chiesta dal governo Conte a Palazzo Madama, dopo quella ricevuta in occasione dell'insediamento il 5 giugno.



Forza Italia ha deciso di non partecipare al voto, mentre il Pd ha votato contro e inscenato la protesta in sala stampa. Alla maggioranza sono mancati anche i voti dei "dissidenti" M5s, nei confronti dei quali il Movimento ha avviato un'istruttoria. "Si tratta di un comportamento particolarmente grave visto che si trattava di un voto di fiducia al governo", ha dichiarato il capogruppo dei 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli.



Cosa prevede il decreto - Trentanove articoli, suddivisi in quattro capitoli, con misure che vanno dall'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, al restringimento dell'azione degli Spar, dai trattenimenti più lunghi nei Cpr, Centri di permanenza per i rimpatri, a norme più severe per la concessione della cittadinanza. Fino all'estensione del taser (la pistola ad impulsi elettrici) e dei Daspo nelle città, e norme sulla lotta alle mafie. E' quanto prevede il cosiddetto "decreto Salvini" su sicurezza e immigrazione votato al Senato.