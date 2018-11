Dl sicurezza, il governo pone la fiducia al Senato

Fi non partecipa al voto: no alla fiducia - Forza Italia riconferma che è sua precisa volontà votare sì al decreto sicurezza. "Prendiamo atto che il nostro invito al governo di non porre la fiducia non è stato accolto e questo ci impedisce di esprimere un voto favorevole al provvedimento. Una decisione, questa, presa per evitare che il Movimento 5Stelle andasse in frantumi su un provvedimento così importante e sentito dall'opinione pubblica. Pertanto il gruppo Forza Italia non parteciperà al voto". E' quanto si legge in una nota del gruppo di Forza Italia al Senato.



Il vicepremier, Luigi Di Maio, riunirà i ministri del Movimento 5 Stelle, assieme ai capigruppo di Camera e Senato, per fare il punto su provvedimenti e dossier aperti. La riunione, che solitamente si tiene proprio ogni martedì, assume questa volta un valore diverso, viste le contemporanee impasse del dl sicurezza in Senato e del disegno di legge anticorruzione alla Camera.