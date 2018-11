Salvini: "L'accordo c'è ma solo con tempi certi" - Il vicepremier Matteo Salvini ha confermato l'accordo trovato dalla maggioranza "ma solo con tempi certi" per la conclusione dei processi: "La mediazione è stata positiva, accordo trovato in mezz'ora. Voglio tempi brevi per i processi. In galera i colpevoli, libertà per innocenti" ha detto al termine del vertice. "La norma sulla prescrizione sarà nel ddl ma entra in vigore da gennaio del 2020 quando sarà approvata la riforma del processo penale. La legge delega, che scadrà a dicembre del 2019, sarà all'esame del senato la prossima settimana" ha aggiunto il vicepremier.



Di Maio su Facebook: "Finalmente le cose cambiano davvero" - "Ottime notizie! BastaImpuniti! La norma sulla prescrizione sarà nel disegno di legge anticorruzione! Ed entro l'anno prossimo faremo anche una riforma del processo penale. Processi brevi e con tempi certi. Finalmente le cose cambiano davvero!": è il commento scritto su Facebbok da Luigi Di Maio.



Bongiorno: "​Non ci sono contrapposizioni tra Lega e M5S" - L'accordo trovato "permetterà di creare un sistema armonico. L'accordo è per noi positivo. Si farà una legge delega sul processo penale con tempi certi: entro dicembre 2019 ci sarà questa legge" ha spiegato il ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. "Intanto ci sarà l'approvazione del ddl Anticorruzione con la norma sulla prescrizione che entrerà in vigore il prossimo anno" ha detto sottolinenado anche che sulla questione "non ci sono contrapposizioni tra Lega e M5S". E di fronte alla possibilità che la prescrizione possa saltare nel caso in cui non dovesse venire approvata la legge delega sulla riforma del processo, Bongiorno ha detto: "Siamo due forze della maggioranza, il che significa che a dicembre 2019 la prima condizione si dev'essere realizzata. Altrimenti ci sarà un altro tavolo come questo in cui prenderemo in considerazione eventuali correzioni all'altra norma".



Costa (Forza Italia): "La Lega ha fatto dietrofront" - L'accordo sulla prescrizione non soddisfa invece Enrico Costa, deputato e responsabile del dipartimento Giustizia di Forza Italia: "Eravamo fiduciosi che la Lega, nel rispetto dei principi del programma di centrodestra, bloccasse l'omicidio del codice penale. Le loro dichiarazioni andavano nella direzione giusta. Oggi registriamo un clamoroso dietrofront" ha commentato.