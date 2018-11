Di Maio: "La riforma della prescrizione resta, troveremo l'accordo con la Lega"

"Io credo che la prescrizione come le nuove assunzioni nel comparto della giustizia e la semplificazione del codice civile per le imprese, rappresenti un passaggio fondamentale per accorciare i tempi della giustizia e garantire giustizia ai cittadini, basta con le impunità dei furbetti del quartierino che si salvavano dai processi per frode fiscale" aggiunge Di Maio. "E' chiaro ed evidente che il nostro obiettivo sulla giustizia è diminuire i tempi, accelerare i processi e non garantire più l'impunità. Per fare questo dobbiamo riformare la prescrizione. La prescrizione si riforma in tre righe, dicendo da quando si ferma: cioè dicendo da quando una persona è sicura che si arriverà al terzo grado di giudizio. Quindi un colletto bianco non la fa più franca per i reati finanziari, per i reati di corruzione".



Prossime elezioni Ue saranno anti austerity - Le prossime elezioni europee "saranno anti-austerità, tutti i popoli europei chiederanno un cambio di passo. Da parte nostra ce la metteremo tutta per creare un ago della bilancia nel Parlamento europeo con un nuovo gruppo, per far diventare il Movimento 5 stelle con il suo nuovo gruppo ago della bilancia come lo e' stato in Italia dopo le elezioni del 4 marzo", dice ancora il vicepremier e leader del M5S, ribadendo l'intenzione di non schierarsi ne' con il Ppe nè con il Pse ma di creare "un nuovo gruppo con una sua identità legata al lavoro, all'innovazione, all'ambiente".