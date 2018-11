Prescrizione, Giorgetti (Lega): "Nel contratto di governo non è così"

"Non mi intendo di diritto penale, ma non credo che sia nei termini proposti dai relatori della legge". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, tornando sulla presenza o meno della prescrizione nel contratto di governo. E aggiunge: "Ci sarà una discussione. Bonafede si confronterà con i nostri esperti, non c'è dubbio. E troveremo una soluzione". Al M5S dice: "L'alleanza si basa sulla fiducia reciproca".

"Il tema va affrontato. Pochi Stati prevedono la prescrizione che da noi è spesso quasi un'amnistia, visto il numero di processi che si chiude così" , dice invece il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, intervistato dal Fatto Quotidiano, che si dice non convinto dalla soluzione del ministro Bonafede. "Il principio della ragionevole durata del processo cozza con l'idea che questo possa non avere più limiti di tempo dopo una sentenza di primo grado. Se il problema della prescrizione è prima di tutto organizzativo, una norma del genere non rende più efficienti gli uffici giudiziari, ma anzi tranquillizza, perché non c'è più alcuna urgenza di chiudere il processo".



Cantone è invece favorevole all'emendamento dei 5Stelle al disegno di legge Anticorruzione che alza le pene e abbassa le soglie di punibilità per i reati fiscali: "nel nostro Paese l'evasione deve essere considerata una cosa grave. L'evasore fiscale e' un ladro di risorse pubbliche e come tale va trattato".