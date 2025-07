Per Alcaraz il tifo del re Felipe, per Sinner l'assenza delle politica che esulta solo via social

Intendiamoci a uno come Jannik non sarà interessato troppo il mancato supporto diretto dei vertici dello Stato: per indole l'altoatesino è bravissimo nel confidare solo sul proprio entourage, tenendo fuori tutto ciò che non è strettamente legato al tennis. Poi, quando sei sul campo principale dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club pronto alla rivincita col tuo rivale per eccellenza, probabilmente hai altro a cui pensare. Non stai lì a pensare "chissà se c'è a battere compostamente le mani per me almeno un ministro senza portafoglio?"



Eppure, in un mondo come quello odierno dove lo sport è uno strumento politico (si pensi all'uso che ne fanno le monarchie arabe del Golfo), presenziare a certi eventi ha un senso ancora maggiore, che trascende i meri doveri di rappresentanza. Nella già citata finale del Bernabeu, Pertini prese regolarmente posto a fianco al padrone di casa (il re spagnolo Juan Carlos) e all'allora cancelliere tedesco Helmut Schmidt. Ieri nel palco reale del Centre Court c'era un altro regnante iberico in veste di tifoso numero uno del "suo" Carlos Alcaraz, seduto a fianco agli aristocratici di casa (il principe William e la principessa Kate con i figli George e Charlotte) ma mancava comunque qualcuno a fargli compagnia: sembrava esserci una sedia vuota, un'assenza pesante.



Chi rappresentava Sinner e soprattutto l'Italia? Certo, dallo stesso palchetto spuntavano anche le teste dell’ambasciatore italiano a Londra Inigo Lambertini e della moglie Maria Grazia Gragnano ma sembrava un po' pochino per un evento di tale portata simbolica. La sensazione era quella di essere a una festa di laurea dove si erano presentati solo i lontani zii da Londra e non i genitori. Certo, c'era anche il capo della Federtennis Angelo Binaghi, bravo a celebrare un trionfo che è l'apice per un intero movimento: "Siamo un fenomeno nazionalpopolare. Il tennis italiano è una corazzata. Abbiamo il tennista più forte al mondo e non è un caso isolato perché abbiamo la Paolini che ha vinto Roma, Musetti che è numero 7 e con Jannik potremmo avere due italiani alle finali di Torino; Cobolli, Berrettini che dobbiamo recuperare, Sonego, 8-10 giocatori che il mondo ci invidia". Eppure forse la nostra politica non ha capito ancora la portata di questa storia, che tocca l'apice con tale impresa.