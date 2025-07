Dazi, von der Leyen: negoziato con Trump ma pronti a usare bazooka | Germania: "Preparare reazione, difenderemo imprese europee"

"I dazi di Trump conoscono solo perdenti". Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco e vice-cancelliere Lars Klingbeil al quotidiano "Suddeutsche Zeitung". I dazi di Trump "minacciano l'economia statunitense almeno quanto le aziende europee" per questo "è necessario porre fine a questo conflitto tariffario". "Nessuno ha bisogno di nuove minacce o provocazioni. Abbiamo invece bisogno che l'Ue continui a negoziare in modo serio e mirato con gli Stati Uniti. L'Europa rimane unita e determinata: Vogliamo un accordo equo", ha spiegato aggiungendo che "se una soluzione negoziale equa non avra' successo, dovremo adottare contromisure decisive per proteggere i posti di lavoro e le imprese in Europa". Le contromisure devono "continuare ad essere preparate", ha concluso, "la nostra mano rimane tesa, ma non ci accoderemo a tutto".