Palazzo Chigi, scontro sul "salva Roma" a Cdm in corso: Salvini esce e annuncia lo stralcio, il M5s smentisce

"Il Cdm è stato spostato avanti di un'ora. Non c'e' nessuna ripicca e non ci facciamo dispetti. Il lavoro che facciamo ogni giorno è quello che cerchiamo di portare avanti per migliorare la qualità della vita degli italiani: finisco qui e li raggiungo. In ogni caso la relatrice è la ministra Lezzi". Così il ministro Luigi Di Maio durante la trasmissione "Di Martedì" sulle possibili polemiche per il fatto di essere in televisione durante il Consiglio dei ministri.