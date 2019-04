Salva Roma, approda in Cdm la norma che divide M5s e Lega

La norma "Salva Roma" è stata ideata per aiutare la Capitale nella gestione del suo enorme debito, pari a circa 12 miliardi di euro. Proseguendo nella sua risposta a Salvini, la Castelli ha dichiarato: "Non c'è sempre bisogno di un nemico, perché in questo caso non c'è un nemico". In una nota, il viceministro ha sottolineato che il provvedimento serve a chiudere una gestione commissariale "voluta dal governo Berlusconi nel 2008", e ciò porterebbe a "un considerevole risparmio per lo Stato e per i cittadini", perché si potrebbero rinegoziare i mutui sottoscritti dal comune di Roma.



Il braccio di ferro e le possibili soluzioni - In un secondo comunicato, la rappresentante dei 5 Stelle al Mef ha precisato che, in fase di conversione del decreto Crescita, "verranno inserite norme utili a risolvere le problematiche di molti Comuni, ognuno con una specificità". Insomma, altre città in difficoltà - da Catania a Caserta, da Savona a Rieti - saranno prese in considerazione e non ci sarebbe "nessuna norma salva Raggi", hanno sottolineato fonti del Carroccio. La soluzione, quindi, potrebbe essere questa: approvare dal Consiglio dei ministri il testo del decreto Crescita senza il "Salva Roma", che verrebbe poi introdotto - ma temperato secondo le richieste leghiste - durante il dibattito parlamentare. Verrebbe così sciolto, almeno per il momento, uno dei nodi che agita l'esecutivo dall'interno.