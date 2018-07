Migranti, Salvini: "Nostri porti chiusi per trafficanti di umani"

"I porti per chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi". A garantirlo è il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, giunto alla manifestazione del Carroccio a Pontida. "Oggi - spiega - c'è una terza nave che prenderà la via di un altro Paese e ce ne saranno anche una quarta una quinta e così via".