Migranti, Di Maio: "Lavoriamo alla redistribuzione automatica in Ue"

La redistribuzione dei migranti in tutta Europa "è la risposta che come governo chiediamo e che da un anno e mezzo stiamo ottenendo". E secondo Di Maio "questa redistribuzione dovrà diventare automatica, a questo stiamo lavorando". Per il ministro degli Esteri, però, l'Italia deve contemporaneamente "impegnarsi al massimo per fare cessare la guerra in Libia" in cui "siamo stati trascinati nel 2011".