Manovra, l'Ue: "La posizione della Commissione non è cambiata"

"La posizione della Commissione sul bilancio italiano resta invariata.

Il vice presidente Valdis Dombrovskis ha ribadito il parere della Commissione del 21.11.23 sul bilancio italiano, in cui si afferma che il progetto di bilancio dell'Italia non è pienamente in linea con la raccomandazione del Consiglio del 14 luglio 2023 e che la Commissione invita l'Italia a tenersi pronta ad adottare le misure necessarie". Lo sottolinea un portavoce della Commissione Ue in merito alle parole di Dombrovskis.