Manovra, Salvini:"Per reddito di cittadinanza ci saranno 8 miliardi"

E' ancora balletto sui numeri della manovra finanziaria. Intervenendo a "Radio anch'io", il vicepremier Matteo Salvini ha detto che "ci saranno 16 miliardi per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero". Alla domanda se ci fossero 10 miliardi per il reddito, come era stato annunciato, ha risposto che "se la matematica non è un'opinione, se ce ne sono 7-8 per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito".