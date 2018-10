Manovra, Moscovici: "Deviazione Italia netta e anche rivendicata"

"Siamo di fronte a una deviazione chiara, netta e, in un certo modo, rivendicata". Lo ha sottolineato il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, dopo la bocciatura della Manovra italiana. "La Commissione - ha spiegato il commissario - non mette in discussione le priorità del governo come la lotta alla povertà. Sono priorità che possono avere senso, ma ci importa l'impatto che queste misure hanno sul popolo"