Manovra, Lega a Berlusconi: "Sa quello che abbiamo fatto in 6 mesi?"

La Lega replica a Berlusconi, che accusa questo governo di essere un esecutivo di dilettanti, snocciolando i risultati realizzati. "Berlusconi sa cosa abbiamo fatto in sei mesi? - dicono i capigruppo del Carroccio Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari - Flat tax al 15% per partite Iva, commercianti, piccoli imprenditori e professionisti. Diritto a pensione e lavoro per mezzo milione di italiani, superando la Fornero, 100mila sbarchi in meno".