Manovra, Fico: "Con Ue ci sarà dialogo, non conflitto"

Mentre i mercati reagiscono negativamente alla bocciatura della Manovra italiana da parte della Commissione Ue, il presidente della Camera, Roberto Fico, non fa trasparire alcuna preoccupazione. "Secondo me ci sarà una interlocuzione costante tra il governo e la Commissione europea - ha spiegato -. Non mi sembra ci siano dinamiche dell'uno contro l'altro, ma dinamiche di spiegazione degli interessi italiani e dell'Europa".