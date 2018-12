Manovra, Conte riferisce in Senato: "Non abbiamo mai ceduto sui contenuti"

Il governo italiano "ha salvaguardato l'impostazione della Manovra e non ha ceduto sui contenuti della legge di bilancio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato , sottolineando che "in queste settimane abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare sugli obiettivi promessi agli italiani". Alcuni parlamentari hanno più volte protestato in Aula, interrompendo il discorso del presidente del Consiglio.

"Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti voi, di maggioranza e di opposizione, per la comprensione di questi giorni durante i quali l'iter della manovra ha proceduto con lentezza scontando ritardo con tempi previsti - ha detto Conte -. Rinvii non causati da incertezze interne al governo: il rallentamento è stata l'inevitabile compressione a causa complessa interlocuzione con l'Ue alla quale abbiamo dedicato le nostre più risolute energie e impegno. Quando il 21 novembre la commissione ha formalizzato le sue riserve mi sono assunto l'onere e la responsabilità di riannodare il dialogo affinché non fosse compromesso il processo riformatore avviato da questo governo".



"Reddito di cittadinanza e quota 100 da fine marzo" - Il premier ha assicurato che reddito di cittadinanza e "quota 100" partiranno nei tempi previsti, cioè da fine marzo. Poi ha spiegato che "la stima economico finanziaria delle misure che avevano maggiormente attirato l'attenzione dei nostri interlocutori europei, che ha richiesto tempo, ha rilevato che le risorse sono inferiori a quelle previste. Ciò ha permesso di ridurre il disavanzo dal 2,4% a circa il 2,04% senza modificare né i contenuti, né la platea, né i tempi di realizzazione delle due misure".



Rivista all'1% la stima del Pil nel 2019 - "Nella lettera alla commissione europea, oltre a nuove quantificazioni, ho rilevato che le modifiche dovranno tenere conto dell'evoluzione del quadro macroeconomico e del suo peggioramento dovuto al rallentamento in particolare del commercio internazionale. Il rallentamento del ciclo porta il Pil all'1% per l'anno prossimo, una variazione che si ripercuote, per alcuni versi anche positivamente, sui saldi di bilancio e sul saldo strutturale".



Arriva la web tax, aumenta il prelievo sui giochi - Conte ha annunciato che tra le misure previste in Manovra è compresa anche l'istituzione di una imposta sui diritti digitali e che superino determinate soglie e ha assicurato che gli effetti della Manovra sui conti pubblici saranno monitorati "in maniera rigorosa". Nell'ambito dell'accordo con l'Ue, viene "incrementato il prelievo nel settore dei giochi". Il presidente del Consiglio siede, nell'Aula del Senato, tra i ministri dell'Economia Giovanni Tria e degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Nei banchi del governo sono assenti i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.



"Accantonati stanziamenti per 2 miliardi" - "Allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio il governo ha previsto una norma per l'accantonamento temporaneo di una parte di alcuni specifici stanziamenti per l'importo complessivo di due miliardi - ha continuato il premier -. Le somme accantonate saranno rese disponibili nel caso in cui" il monitoraggio sui conti certificherà gli obiettivi di bilancio. "L'ammontare dei saldi ridefiniti è pari 10 miliardi e 254 milioni nel 2019, 12 miliardi e 242 milioni nel 2020, 15 miliardi e 997 milioni nel 2021".