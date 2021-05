Lavoro, Speranza: "Con il Pnrr salute e sicurezza al centro"

Ansa

L'Italia "si avvia a una nuova fase espansiva e di crescita. Il Pnrr metterà in campo una grande mole di risorse in investimenti pubblici". Lo ha dichiarato il ministro Roberto Speranza, aggiungendo: "In ragione della ripartenza di molti settori economici, occorre particolare attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La cittadinanza non è piena senza un lavoro e un decesso o infortunio resta una ferita inaccettabile".