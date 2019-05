Governo, Salvini: "Giorgetti resta,lunedì torniamo al lavoro sereni"

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti "resta" in carica. Parola di Matteo Salvini, che a Pomeriggio 5 dichiara: "Lunedì dopo il voto tutti tornano serenamente a lavorare". E sulle critiche chiarisce: "Io sono paziente e in modalità zen, perdono. Capisco gli attacchi delle opposizioni, ma gli alleati del M5s ogni giorno attaccano e bloccano. Gli italiani mi pagano non per fare polemica ma per i risultati".