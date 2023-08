Giorgetti: "Probabile che non si approvi il nuovo Patto Ue"

Secondo il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, "l'ipotesi che non si riesca ad approvare un nuovo Patto Ue entro la fine dell'anno è forse l'ipotesi più probabile".

"Noi cercheremo di rispettare gli obiettivi con un principio di responsabilità tenendo conto dei fattori rilevanti, come li chiamano in Europa, che si sono verificati e si stanno verificando nel 2023 e di cui - ha spiegato il ministro - daremo puntualmente conto in occasione della Nadef che presenteremo a settembre".