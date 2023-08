Patto di stabilità, Fitto: "Nuovo accordo o Italia rischia"

"Flessibilità può essere soluzione"

"La flessibilità può essere una soluzione nell'immediato anche per spendere in modo più adeguato le grandi risorse di fronte a cui ci troviamo", sia del Pnrr che dei fondi di coesione, ha spiegato il ministro. Parlando al meeting di Rimini, Fitto ha quindi criticato "le scelte che sono state fatte" negli anni scorsi. "Basta vedere l'aumento della spesa corrente in questi anni per comprendere come una situazione di drammatica crisi poteva essere usata meglio dal punto di vista degli investimenti", ha detto.