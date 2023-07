Meloni: "Non smantelliamo l'economia per la transizione ecologica" | Sul Pnrr: "Metteremo a terra le risorse, costi quel che costi"

"Metteremo a terra il Pnrr, costi quel che costi"

Sul Pnrr Giorgia Meloni osserva: "Mi dispiace che anche il Pnrr in Italia sia diventato terreno di scontro. Mi dispiace che ci sia qualcuno che tifa perché si fallisca come se non fosse interesse di tutti riuscire, ma quei soldi li metteremo a terra costi quel che costi. Faremo tutto quello che va fatto e metteremo tutti ai remi". "Dovremmo comportarci come un sol uomo, maggioranza, opposizione, aziende, sindacati, magistrati e gente comune. Non è in gioco il governo, ma la modernizzazione dell'Italia e sua credibilità internazionale", afferma.