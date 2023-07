Maxxi, Sgarbi: "Non mi dimetto. Allora censuriamo Pasolini e Battisti?"

Durante la serata, che si è svolta lo scorso 21 giugno, Vittorio Sgarbi ha parlato a ruota libera, intervistato dal cantante Morgan davanti al presidente del museo, Alessandro Giuli . Tra i temi affrontati la sua vita sessuale e i suoi problemi con la prostata. Ma il sottosegretario alla Cultura ne ha parlato condendo il tutto con parolacce e volgarità. Il caso è esploso dopo che sui social network i video della serata sono stati pubblicati, ma ripuliti dagli insulti e dalle frasi più volgari. I dipendenti del Maxxi hanno scritto una lettera al direttore del museo nella quale si legge: "Con rammarico sentiamo di rappresentarle il nostro dispiacere per i contenuti degli interventi del sottosegretario Sgarbi che in nessun modo collimano con i valori che da sempre hanno contraddistinto il nostro lavoro all’interno di questa istituzione, luogo di cultura libera, inclusiva e critica nei confronti di pregiudizi e luoghi comuni".

"Serata strumentalizzata"

Da qui una polemica, dalla quale però Vittorio Sgarbi si è difeso dicendo: "Come mai se ne vengono fuori 10 giorni dopo? Questa serata c'è stata 10 giorni fa: io rispondevo semplicemente ad alcune domande di Morgan, che conduceva la serata. Siccome Giuli è di destra, questi signori radical chic ne hanno approfittato per strumentalizzare questa vicenda". Il sottosegretario alla Cultura ha poi precisato che non intende chiedere scusa per le parolacce pronunciate. "Era uno spettacolo. C'era goliardia", ha detto Sgarbi, "allora censuriamo anche Mozart, Lorenzo Da Ponte, Lucio Battisti, Franco Califano... Anche alcune delle loro opere sono piene di riferimenti sessuali e altro".