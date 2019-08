Fedriga (Lega): "Se non si va al voto, la democrazia è superata"

"Se non si va al voto, la democrazia è superata". E' quanto sostiene il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Riferendosi al dibattito politico in corso, per l'esponente leghista è in "contraddizione palese" chi dice che "se andiamo al voto, i cittadini non votano come vogliamo noi, quindi al voto non ci andiamo".