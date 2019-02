Dote Merito 2018-2019, un viaggio premio a 451 studenti lombardi

I 451 studenti meritevoli potranno scegliere la loro meta dei sogni tra le 61 proposte offerte dai vari operatori partecipanti al progetto di Regione Lombardia. Nel corso della mattinata, le singole destinazioni sono state illustrate e spiegate nel dettaglio ai partecipanti all’evento. In un minuto, ogni operatore ha incuriosito i ragazzi, dando, poi, loro la possibilità di chiarire i dubbi con colloqui frontali. “Con Regione Lombardia abbiamo deciso di regalare ai ragazzi che si sono distinti per le loro qualità e il loro impegno una vacanza premio, che li porterà in cinque continenti”, spiega l’assessore Melania Rizzoli. “Così potranno vivere un viaggio formativo e culturalmente stimolante. Il nostro obiettivo – prosegue - è quello di incentivare la cultura, l’istruzione e la formazione dei nostri giovani. Saranno loro la futura classe dirigente della Lombardia”.

Il presidente Attilio Fontana ha espresso il desiderio di finanziare questa misura in modo sempre maggiore: “È un piccolo modo per dirvi grazie – ha detto agli studenti - per farvi i complimenti e per darvi un ulteriore stimolo per conoscere di più il mondo e per permettere di aprirvi a nuove esperienze”.