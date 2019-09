Toscana, consigliere Lega propone donne in vetrina: sospeso

Daniele Belotti, commissario della Lega in Toscana, ha annunciato la sospensione del consigliere Roberto Salvini che, per promuovere le terme di Montecatini, aveva proposto di mettere "donne in vetrina". "Le sue dichiarazioni sono di una gravità tale da non poter essere sottovalutate", ha scritto Belotti in una nota. "La Lega da sempre ha una linea politica, con i fatti e con le parole, di assoluta difesa del ruolo delle donne", ha aggiunto.