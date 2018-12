Dl fiscale, dalla Camera l'ok definitivo | Misure sulla pace fiscale e le e-fatture

13 dicembre 2018 19:59 Dl fiscale, dalla Camera lʼok definitivo | Misure sulla pace fiscale e le e-fatture Si riducono le tasse sulle sigarette elettroniche

Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge fiscale. Il provvedimento, approvato con 272 voti a favore, 143 contrari e tre astenuti, prevede misure, tra le altre, sulla "pace fiscale", sulla fatturazione elettronica e la proroga del bonus bebè, oltre a incentivi per la rete a banda ultralarga.

PACE FISCALE - Il capitolo principale del provvedimento è quello sulla pace fiscale nel quale è entrata e poi uscita, nel corso dell'esame del Senato, la dichiarazione integrativa fino al 30%, il cosiddetto condono fino a 100mila euro. Diventano legge, invece, la definizione agevolata dei verbali di contestazione e degli avvisi di accertamento, la rottamazione ter delle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2017 con un nuovo sistema di rateazione e lo stralcio delle minicartelle fino a 1.000 euro affidate alla riscossione fino al 2010. Istituita anche la definizione agevolata delle controversie tributarie con il pagamento del 90% dell'importo oggetto del giudizio. Il dovuto per chiudere la procedura scende al 40% se si è ottenuta una sentenza favorevole in primo grado e al 15% in caso di socccombenza dell'Agenzia delle entrate in secondo grado. Si potranno chiudere le pendenza anche in Cassazione pagando il 5% in caso di doppia sentenza conforme nei primi due gradi di giudizio.



Prevista la possibilità di definire il contenzioso anche in caso di accoglimento parziale del ricorso. Arriva anche la sanatoria per le irregolarità formali nelle dichiarazioni con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.



Sul lato dei controlli, arriva la possibilita' per la Guardia di Finanza di accedere, in coordinamento con l'Agenzia delle Entrate, ai dati sui conti correnti anche senza un provvedimento della magistratura.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - La norma conferma l'avvio della fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019 sospendendo, pero', le sanzioni per ritardi nel primo semestre. La stessa sanzione viene ridotta poi al 20% per le fatture emesse nel trimestre successivo del periodo d'imposta e fino al 30 settembre per chi effettua la liquidazione mensile. Esclusi dall'obbligo nel 2019 gli operatori sanitari che utilizzano la tessera sanitaria per la precompilata. Abolita la numerazione progressiva.



Dal 1 luglio, poi, le fatture devono essere emesse entro 10 giorni dall'operazione e registrate entro il 15 del mese successivo all'emissione.



CAPITOLO BANCHE - Diversi interventi del decreto nel settore bancario e assicurativo. Le banche popolari di Sondrio e di Bari avranno ancora un anno di tempo, per tutto il 2019, per la trasformazione in Spa. Il dl sposta infatti dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per completare la riforma del governo Renzi. Per quanto riguarda le Bcc, la deroga all'obbligo di aderire ai grandi gruppi unici, previsto dalla riforma del 2016, viene cncessa solo alle casse della Federazione provinciale dell'Alto Adige. Solo le casse di Bolzano potranno quindi decidere se adottare sistemi di tutela istituzionale (ovvero il modello tedesco) in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo.



Viene poi semplificata la procedura per la sottoscrizione di azioni delle Bcc e delle banche etiche fino ad un massimo di 1.000 euro che salgono a 2.500 nel caso esista una quota minima per diventare socio superiore ai 1.000 euro. Infine, per i conti dormienti e le polizze vita e infortuni le istituzioni finanziarie e le compgnie assicurative dovranno attivarsi per cercare i beneficiari e non semplicemente attendere che arrivino richieste di liquidazione dai titolari e dagli eredi.

INCENTIVI PER INTEGRAZIONE RETI TIM-OPEN FIBER - Via libera agli incentvi per l'integrazione delle reti a banda ultralarga di Tim e Open Fiber. La norma prevede tra l'altro, che l'Agcom definisca meccanismi di remunerazione del capitale investito "tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete".



IMPOSTA DELL'1,5% SUI MONEY TRANSFER - Sui trasferimenti di denaro extraeuropei, cioè sulle rimesse degli immigrati, viene introdotta un'imposta dell'1,5% del valore di ogni singola operazione a partire da un importo minimo 10 euro.



ARRIVA PROROGA DEL BONUS BEBE' - Arriva l'annunciata proroga del bonus bebè per il 2019 ma l'assegno da 960 euro sarà concentrato solo nel primo anno di vita o di adozione del bambinbo. Per i figli successivi al primo l'importo è aumentato del 20%. Il governo stanzia 204 milioni e altri 240 per il 2020.



STRETTA SU EVASORI RC AUTO - Per chi viene trovato per la seconda volta in due anni a circolare senza assicurazione, oltre ad una multa raddoppiata, è prevista la sospensione della patente da uno a due mesi ed il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni.



STOP DOPPIO RUOLO COMMISSARI-GOVERNATORE - Marcia indietro sul doppio ruolo governatore-commissari sanità. Torna l'incompatibilità fra i commissari per il rientro dei piani sanitari e ogni altro incarico ricoperto presso la regione.