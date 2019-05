Di Maio: "Tangenti ovunque, scelta è tra noi e nuova Tangentopoli"

Dopo gli ennesimi arresti per tangenti, il leader M5s e vicepremier, Luigi Di Maio, si dice "molto preoccupato per i casi emersi in questi giorni", che hanno "coinvolto sia la destra sia la sinistra". E sottolinea che "il sistema dei partiti continua ad essere fortemente inquinato, spuntano tangenti ovunque, giorno dopo giorno". Il 26 maggio, dunque, per Di Maio "la scelta sarà tra noi e questa nuova tangentopoli".