Governo, Di Maio contro Giorgetti: "Io il contratto l'ho firmato con Salvini"

"La terza regione che prenderà il reddito di cittadinanza, per numeri, sarà la Lombardia: qui c'è questo mito, che nel nord va tutto bene e nel sud va tutto male", sottolinea il vicepremier. "In realtà - prosegue - le sofferenze sono ovunque, a me l'Italia piace tutta, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, non c'è un Italia che non mi piace perché è più in difficoltà".



"Mi piace il risotto alla milanese e la pizza napoletana. Dire - aggiunge ancora in riferimento alle parole di Giancarlo Giorgetti - che il reddito di cittadinanza piace alle persone che non ci piacciono, vuol dire che non ci piacciono le persone in difficoltà che sono nelle periferie di Milano e Torino, di Pescara e di Palermo. Sono ovunque, e - conclude - siamo stati eletti per aiutare le persone che non stanno bene. La nostra vera sfida è aiutare chi è in difficoltà".



Brunetta a Giorgetti: bene le critiche al reddito di cittadinanza - "Devo ricordare al mio amico Giorgetti che tutta la campagna elettorale del centrodestra è stata fatta contro il reddito di cittadinanza. Quindi, quando Giorgetti esprime i suoi dubbi su tale provvedimento, e fa benissimo ovviamente, dovrebbe anche dire che il reddito di cittadinanza non e' stato votato in maniera maggioritaria, ancorché relativa, dal popolo sovrano, ma e' stato bocciato dagli italiani". Lo ha affermato Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, in un'intervista a Radio Radicale. "Solo la mostruosità dell'alleanza Lega-M5s - ha aggiunto - lo ha messo all'interno del contratto di Governo".