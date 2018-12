Reddito cittadinanza, Di Maio risponde a Giorgetti: "A noi l'Italia piace tutta"

"Ho letto questa dichiarazione che il reddito di cittadinanza piace ad un'Italia che non piace a Giorgetti: a me piace tutta l'Italia, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta e sono veramente orgoglioso dei nostri concittadini di ogni regione". E' la risposta del vicepremier Luigi Di Maio alle frasi del sottosegretario leghista che in un convegno di FdI aveva espresso critiche sul reddito di cittadinanza.

"Purtroppo il programma elettorale di M5s al Sud ha registrato larghi consensi probabilmente anche perché era previsto il reddito di cittadinanza - aveva affermato Giancarlo Giorgetti -. Credo che abbia orientato pochissimi elettori della mie zone. Magari è l'Italia che non ci piace ma questa è l'Italia con cui dobbiamo confrontarci"



Patuelli: "Da Giorgetti pretendiamo rispetto" - Al sotto segretario della Lega ha risposto anche il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuelli. "Stupiscono le parole di Giancarlo Giorgetti. Dire che chi ha votato M5s è 'l'Italia che non ci piace' è un'offesa nei confronti di milioni di cittadini che hanno scelto noi perché siamo da sempre l'unica forza politica innovativa e di cambiamento - ha affermato -. Come Giorgetti sa bene il reddito di cittadinanza è per il lavoro, che andrà sia al Sud sia al Nord" e che "proprio per questo permettera' al Paese di tornare a correre. A noi piace tutta l'Italia, specialmente quella che vuole ripartire senza lasciare nessuno indietro".