Di Maio: "Con la crisi di governo, l'Italia perderebbe i soldi del Pnrr"

Con la crisi di governo, l'Italia "perderebbe i fondi del Pnrr, per il quale dobbiamo spendere soldi entro un certo tempo per avere altri fondi".

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai microfoni di "Zona Bianca" su Rete 4. "Non riusciremmo neanche a fare la legge di bilancio, cioè non potremmo affrontare i problemi di famiglie e imprese. Occorre dimostrare di saper governare, non si puà scappare dalle responsabilità", ha aggiunto.