Decreto sblocca-cantieri, Lega ritira emendamento Tav in commissione

L'emendamento Tav al decreto sblocca-cantieri è stato ritirato dalla Lega in commissione Ambiente in seduta congiunta con la commissione Lavori pubblici al Senato. Secondo quanto spiegano fonti parlamentari, rimane il testo depositato in Aula. L'emendamento chiedeva di inserire la Tav tra le opere prioritarie per le quali nominare un commissario.